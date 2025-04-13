شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل : نشر صورة مروعة للقصف العنيف من قبل الطيران الامريكي قبل قليل والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - تداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي صورة قالوا إنها توثق لحظة قصف جوي استهدف المعهد المهني في مديرية الصومعة بمحافظة البيضاء، وسط اليمن.

وبحسب مصادر محلية، فإن القصف نُفذ من قبل الطيران الأمريكي، في إطار العمليات العسكرية التي تشنها الولايات المتحدة ضد مواقع تابعة لجماعة الحوثي في عدد من المناطق اليمنية.

وأشارت المصادر إلى أن الغارة أسفرت عن أضرار مادية في مبنى المعهد، فيما لم ترد حتى الآن معلومات مؤكدة عن وقوع ضحايا. كما لم تصدر الجهات الرسمية في صنعاء أو واشنطن بيانًا حول الحادثة حتى اللحظة.

وأثارت الصورة المتداولة تفاعلًا واسعًا عبر منصات التواصل الاجتماعي، حيث أعرب ناشطون عن استنكارهم لاستهداف منشآت تعليمية ومدنية، مشددين على ضرورة تحييد المرافق الخدمية عن النزاعات العسكرية، والحفاظ على سلامة المدنيين.