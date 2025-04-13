انتهاء "شراب التوت" في هذا الموعد

ميرنا وليد - بيروت - ذكرت وسائل إعلام تركية ان مسلسل "شراب التوت" من المقرر ان ينتهي عند الحلقة 103 ، وتحديدا في 30 من شهر أيار المقبل.



وكانت تحدثت الصحافة التركية ايضا عن ان بطلة "شراب التوت" الممثلة سيبال تاشجي أوغلو المعروفة بـ "بامبي" لم ينته دورها كما قيل مؤخرا، الا انه تم طردها من المسلسل بسبب خلافها مع الممثلة فايزة جيفيليك الشهيرة بـ "نيلاي" والتي تُعد إبنة كاتبة العمل.

وتابع أحد التقارير في تركيا: "للأسف في دولتنا هكذا تكون الأمور من لديه واسطة يكون مثل خاتم سليمان".