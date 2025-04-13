ميرنا وليد - بيروت - ذكرت وسائل إعلام تركية ان مسلسل "شراب التوت" من المقرر ان ينتهي عند الحلقة 103 ، وتحديدا في 30 من شهر أيار المقبل.
وكانت تحدثت الصحافة التركية ايضا عن ان بطلة "شراب التوت" الممثلة سيبال تاشجي أوغلو المعروفة بـ "بامبي" لم ينته دورها كما قيل مؤخرا، الا انه تم طردها من المسلسل بسبب خلافها مع الممثلة فايزة جيفيليك الشهيرة بـ "نيلاي" والتي تُعد إبنة كاتبة العمل.
وتابع أحد التقارير في تركيا: "للأسف في دولتنا هكذا تكون الأمور من لديه واسطة يكون مثل خاتم سليمان".
كانت هذه تفاصيل خبر انتهاء "شراب التوت" في هذا الموعد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة الفنية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.