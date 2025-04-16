شكرا لقرائتكم خبر عن باحث: الصحافة الفرنسية اتهمت يوسف وهبى باستغلال علاقته بقضية "أولاد الذوات" للترويج له والان مع تفاصيل الخبر

قال الباحث أيمن عثمان، إن الصحافة الفرنسية اتهمت الفنان يوسف وهبى، باستغلال علاقته بقضية فيلم "أولاد الذوات" سنة 1932 للترويج له، حيث أن الفنان كان زوج عائشة فهمى أغنى سيدة فى مصر فى ذلك الوقت وهى الشقيقة الكبرى لعلى فهمى.

وأضاف أيمن عثمان خلال برنامج "الأرشيف"، المذاع على شاشة الوثائقية، أن يوسف وهبى عاصر مع عائشة فهمى مأساة مقتل شقيقها فكتب الرواية من واقع أنه شاهد عيان على الأحداث، وبدأ بها مع محمد كريم عصر جديد فى السينما المصرية.

يرصد البرنامج، في سلسلة من الحلقات الوثائقية، قضايا ومعارك وحكايات متنوعة، بين عوالم الفن والثقافة والسياسة، وقعت كلها في مصر خلال عقود مختلفة في القرن العشرين، مثل قضية اغتيال اللورد موين، وتفاصيل حكاية "خُط الصعيد"، وأسرار نشأة الإذاعات الأهلية في مصر، ومنها إذاعة "حبشي".



