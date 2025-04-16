شكرا لقرائتكم خبر عن حلا شيحة بالحجاب من جديد وتعلق: دايما الحمد لله والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عادت الفنانة حلا شيحة لتتصدر محركات البحث ومواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الأخيرة، بعد أن نشرت صورًا جديدة لها عبر حسابها الرسمي على "إنستجرام" ظهرت فيها بالحجاب، وعلّقت بكلمة واحدة لاقت تفاعلًا واسعًا، حيث كتبت: "دايمًا الحمد لله".

وقد لاقت الصور تفاعلًا كبيرًا من المتابعين، الذين عبّروا عن دعمهم لها، وكتب أحد المتابعين: "أجمل كلمة ممكن نقولها في كل الأوقات وهي الحمد لله.. طالعة من القلب وبتفرق كتير".



حلا شيحة

كما عبرت حلا في التعليقات عن حبها لمتابعاتها ومتابعيها، قائلة: "بحب كل واحدة منكم، وزي ما بتدعولي بدعي لنفسي وليكم.. كلنا، إن ربنا يصلح قلوبنا ويصلح حال العباد والبلاد".

حلا شيحة

وسبق وأشارت حلا شيحة إلى رؤيا أثرت في قرارها عندما كانت في عمر 23 عامًا، حيث رأت يوم القيامة في منامها، ما دفعها للبحث والتأمل في معاني القرآن وتفسيره، معتبرة أن الأحداث التي يمر بها العالم حاليًا تفرض مسؤولية على كل شخص لفهم دينه بشكل أعمق.

يُذكر أن آخر أعمال حلا شيحة الفنية كان مسلسل "إمبراطورية ميم"، الذي دارت أحداثه في إطار اجتماعي، وشاركها في بطولته النجم خالد النبوي.