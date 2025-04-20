شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد سعد يتألق فى دويتو "ارقص يا حبيبى" مع اليونانى Konstantinos بحفل عيد الربيع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أحيا النجم أحمد سعد قبل قليل حفلا غنائيا، ضمن موسم عيد الربيع بمدينة دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة، بحضور جماهيري كامل العدد، حيث نفدت جميع تذاكر الحفل قبل موعدها بعدة أيام.

وخلال الحفل تألق أحمد سعد خلال تقديمه الدويتو الغنائي «ارقص يا حبيبي» مع المطرب اليوناني Konstantinos وسط تفاعل كبير من الجمهور الذي حضر الحفل.



المطرب أحمد سعد فى حفل دبى



المطرب أحمد سعد



أحمد سعد

وطرح مؤخرًا النجم أحمد سعد، ألبومه الغنائى الجديد "حبيبنا" عبر يوتيوب ومنصات الموسيقى المختلفة، فى مفاجأة لجمهوره يقدمها بمشاركة عدد كبير من أهم صناع الموسيقى فى الوطن العربى.

ألبوم "حبيبنا" لـ أحمد سعد يتكون من 9 أغنيات جديدة تضم عددا من الألوان الموسيقية يقدمها أحمد سعد مستفيدا من خبرته فى المجال الفنى خلال السنوات الماضية مقدما تجربته الشخصية فى ألبوم غنائى بشكل مختلف.

يضم الألبوم أغنية "حبيبنا" التى تحمل اسم الألبوم، وهى من كلمات تامر حسين وألحان مدين وتوزيع أحمد إبراهيم، وأغنية "مفتقدني" من كلمات تامر حسين وألحان عزيز الشافعي وتوزيع نادر حمدي، وأغنية "عايز سلامتك" كلمات تامر حسين وألحان عزيز الشافعي وتوزيع نادر حمدي.

ومن أغاني الألبوم أغنية "لو تيجي" من كلمات أدهم معتز وألحان تامر علي وتوزيع نادر حمدي، و"تيجي نحارب" من كلمات منة القيعي وألحان إيهاب عبد الواحد وتوزيع أحمد إبراهيم، و"بسيط" من كلمات نادر عبدالله وألحان وتوزيع أحمد إبراهيم، وأغنية "سودا سودا" من كلمات منة القيعي وألحان إيهاب عبد الواحد وتوزيع نادر حمدي.

ويقدم أحمد سعد في ألبومه أيضا أغنية "أنا مشيت" من كلمات تامر حسين وألحان عزيز الشافعي وتوزيع نادر حمدي وأغنية "عمري اللي فات" من كلمات محمد الشافعي وألحان وتوزيع محمد إبراهيم.