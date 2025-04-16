شكرا لقرائتكم خبر عن "بحبك" و"وأنا أوى أوى".. وصلة غزل بين محمد شاهين وأسماء جلال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أثار الفنان محمد شاهين تفاعل جمهور السوشيال ميديا بعد أن نشر عبر خاصية "استوري" على حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام" كتب فيه رسالة للفنانة أسماء جلال، قائلاً: "أنا أحب أسماء جلال".



محمد شاهين



محمد شاهين

وفي ستوري أخرى، أضاف شاهين تعليقًا آخر قال فيه: "أشطر وأحلى واحدة، أنا أحب أسماء جلال، ونسيت أعملها منشن"، من جانبها، ردت الفنانة أسماء جلال على ما نشره شاهين، حيث أعادت مشاركة الاستوري وعلّقت عليه قائلة: "اتفاجئت عامة، وأنا أوى أوى!".



أسماء جلال

جدير بالذكر أن محمد شاهين شارك فى رمضان الماضى بمسلسل لام شمسية من تأليف مريم نعوم ورشة سرد وإخراج كريم الشناوى وإنتاج شركة ميديا هب – سعدي وجوهر، وبطولة أمينة خليل، أحمد السعدنى، يسرا اللوزى، ثراء جبيل، صفاء الطوخى وعدد آخر من الفنانين.

يناقش مسلسل لام شمسية عددًا من القضايا الاجتماعية من بينها العلاقات بين الأزواج وهي التعدي على الأطفال، حيث يتم طرح هذه القضايا في إطار اجتماعي توعوى.