شكرا لقرائتكم خبر عن التعاون الثانى بين كامل الباشا وأمير عيد وناير فى فيلم "أحلام سلطان المنسى" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يتعاون النجم أمير عيد مع النجم الفلسطينى كامل الباشا للمرة الثانية فى الفيلم الجديد "أحلام سلطان المنسى" بعد مسلسل دواعى السفر والذى عرض فى شهر مايو الماضى على منصة watch it ومن أعمالها الأصلية، كما أنه التعاون الثانى أيضا بين كامل الباشا ومحمد ناير، والمسلسل كان من تأليف وإخراج محمد ناير، والفيلم الجديد من إخراج محمد ناير.

ويخوض النجم أمير عيد أولى بطولاته المطلقة فى عالم السينما بالتعاون مع المخرج محمد ناير، وحقق الثنائى معا نجاحا كبيرا فى عالم الدراما بمسلسل ريفو بجزئيه ومسلسل دواعى السفر.

ويعد هذا الفيلم التعاون الرابع بين النجم أمير عيد مع السيناريست محمد ناير، وقدما معا مسلسل ريفو بجزئيه ثم مسلسل دواعى السفر، وكانت التجربة الإخراجية الأولى لمحمد ناير في عالم الإخراج ومؤلف المسلسل أيضًا، وقد حقق ناير وأمير عيد نجاحًا كبيرًا بمسلسل ريفو في الجزئين ثم بمسلسل دواعى السفر.



الجزء الأول من مسلسل ريفو عرض فى يونيو 2022 عبر منصة watch it وحقق نجاحا مبهرا وقتها، وشارك فى بطولته كل من: أمير عيد، تامر هاشم، حسن أبو الروس، ركين سعد، سارة عبد الرحمن، ملك حجازي، صدقي صخر، مينا النجار، محسن محيي الدين، عمرو جمال، محمد المولى، هشام الشاذلي، حسام حسني، وتأليف محمد ناير، إخراج يحيى إسماعيل.



وعرض الجزء الثانى من مسلسل ريفو 2، يونيو 2023 حصريا عبر منصة watch it، ومسلسل دواعي السفر عرض على منصة WATCH IT الأصلية، فى شهر مايو الماضى وهو من بطولة أمير عيد، نادين، كامل الباشا، أحمد غزى وجلا هشام وأحمد فاضل وأيمن الشيوي، تأليف وإخراج محمد ناير.