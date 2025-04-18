شكرا لقرائتكم خبر عن هالة صدقى: أحمد غزي ممثل موهوب وممكن يكون خليفة محمود ياسين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تطرقت الفنانة هالة صدقي أثناء حديثها في برنامج الراديو بيضحك مع الإعلامية فاطمة مصطفي إلى عملها مع الفنان الشاب أحمد غزي الذى قدم بطولة مسلسل " قهوة المحطة " قائلة : "أحمد ممثل موهوب ولو بعد عن أعمال المقاولات وركز في محتوي الأعمال اللى يختارها بعناية ها يبقى ليه شأن كبير، خاصة إني بشوفه عامل زي الفنان الكبير محمود ياسين".

استكملت هالة صدقى : "غزي عينه حلوة، والممثل عبارة عن عينين، وهو موهوب جداً ولو عمل أفلام رومانسية كمان ها يبقى ليه شأن كبير".

مسلسل قهوة المحطة تدور أحداثه فى إطار اجتماعى مشوق، حيث تتخلله جريمة تتصاعد من خلالها دراما الحلقات، وصور بين أكثر من 20 لوكيشن ما بين القاهرة ومحافظات الصعيد.

مسلسل قهوة المحطة يعتمد على البطولة الجماعية، وهو من تأليف عبد الرحيم كمال، وإخراج إسلام خيرى، وإنتاج شركة سينرجى، وتضم قائمة الأبطال كلاً من: أحمد غزى، بيومى فؤاد، هالة صدقي، رياض الخولي، أحمد خالد صالح، رشدي الشامي، حسن أبوالروس، وفاتن سعيد وأحمد ماجد وعدد آخر من الفنانين.