شكرا لقرائتكم خبر عن أغنيتان بلمسة الراحلين.. أصالة تعيد روحى ناصر الجيل ومحمد عبد المجيد للساحة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تستعد النجمة أصالة لطرح ألبومها الجديد، الذى يضم أغنيتين مع اثنين من أبرز المبدعين الراحلين عن عالمنا، واللذين تركا بصمة لا تُنسى فى الساحة الموسيقية.

الأغنية الأولى تأتي من كلمات الشاعر الراحل ناصر الجيل وألحان محمود الخيامي، بينما تحمل الأغنية الثانية عنوان "أنا هنساك"، وهي من ألحان الراحل محمد عبد المجيد، وكلمات أحمد المالكي وتوزيع هشام البنا، هذه الخطوة تمثل تكريمًا رمزيًا لهؤلاء الفنانين الذين أثروا الساحة الفنية بأعمالهم، وتمنح الألبوم طابعًا خاصًا يمزج بين الوفاء والإبداع.

وتصدّر اسم النجمة أصالة نصري مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية، وذلك بعد انتشار أخبار حصولها على الجنسية السعودية، تداول رواد المنصات الخبر بشكل واسع، ما دفع الفنانة السورية إلى كسر صمتها والرد على الجدل الدائر.

ونشرت أصالة تغريدة عبر حسابها الرسمي على موقع التغريدات X، نفت فيها حصولها على أي جنسية عربية أخرى، مؤكدة في الوقت ذاته حبها الكبير لجميع الدول العربية، وجاء في تغريدتها: "أنا أحب السعودية ولا أحمل جنسيتها، وأحب مصر ولا أحمل جنسيتها، وأحب لبنان ولا أحمل جنسيتها، وأحب الإمارات ولست إماراتية، وأحب العراق واليمن والكويت والسودان وقطر وتونس والمغرب والجزائر ولا أحمل جنسياتهم".

من جهة أخرى، طرحت أصالة مؤخرًا أغنيتين جديدتين عبر قناتها الرسمية على "يوتيوب" وعدد من المنصات الموسيقية، الأولى بعنوان "بعض الأحيان"، من كلمات الأمير فيصل بن تركي بن ناصر، ألحان أحمد الهرمي، وتوزيع زيد نديم، ميكس وماستر جاسم محمد، والثانية بعنوان "جنة الحب"، من كلمات الدكتور ذياب بن غانم المزروعي، ألحان فايز السعيد، وتوزيع نور هاشم.