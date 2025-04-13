مستر بيست بتصرف إنساني..اليكم ما فعله تجاه هؤلاء الأطفال-بالفيديو

ميرنا وليد - بيروت - تحدث اليوتيوبر العالمي مستر بيست عن مساعدته لأطفال مزارع الكاكاو، اذ نشر فيديو وثق فيه ذلك عبر حسابه الخاص، وعلّق عليه بالقول: "منذ 18 شهرًا وأنا أبحث عن طريقة لمساعدة أطفال مزارع الكاكاو في غرب إفريقيا… وهذا ما فعلناه".



على صعيد آخر حصد مستر بيست إنجازاً بارزاً خلال برنامجه "ألعاب بيست" على أمازون برايم، حيث حطم 44 رقماً قياسياً عالمياً، رغم عدم حصوله على لقب صاحب أكبر عدد من الأرقام القياسية في موسوعة غينيس.

تميز البرنامج، الذي بدأ عرضه في 19 كانون الأول 2024 وإنتهى في 13 شباط 2025، بجائزة نقدية قياسية بلغت 5 ملايين دولار، وهي الأكبر في تاريخ برامج الواقع، متجاوزة "Squid Game: The Challenge".

