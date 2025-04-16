شكرا لقرائتكم خبر عن باحث "أولاد الذوات" نجح بشكل كبير كأول فيلم مصرى ناطق والصحافة الأوروبية هاجمته والان مع تفاصيل الخبر

قال الباحث أيمن عثمان، إن الفنان يوسف وهبى تعاون مع محمد كريم فى إنتاج وكتابة وتمثيل فيلم "أولاد الذوات" عام 1932 كأول فيلم مصرى ناطق، وأول فيلم مصرى واقعى يناقش قضية كانت حديث الشارع المصرى فى عشرينيات القرن الماضى، وهى قضية قتل مارجريت الفرنسية زوجة المصرى الشاب على فهمى.

وأضاف أيمن عثمان خلال برنامج "الأرشيف"، المذاع على شاشة الوثائقية، أن الفيلم شهد نجاح شعبى لافت للنظر، واحتفاء صحفى مصرى بأول فيلم مصرى ناطق، ولكن المدهش أن الاحتفاء واجهه هجوم شرس من الصحافة الأوروبية واتهمت صناع الفيلم بالتعصب ضد الفرنسيين، وبالتحريض على كراهية المرأة الأوروبية.

تابع أيمن عثمان كما اتهمت الصحافة الأوروبية صناع الفيلم بانهم استخدموا ممثلة فرنسية فى دور زوجة خائنة ومستهترة وقاتلة لتأكيد غرضهم، فكان رد يوسف وهبى على الحملة الشرسة أن دور الممثلة واللى قامت بيه موجود فى عشرات الأفلام الفرنسية، فلو الدور أساء لسمعة السيدة الفرنسية فالسينما الفرنسية نفسها اعتادت على الإساءة للسيدة الفرنسية.

يرصد البرنامج، في سلسلة من الحلقات الوثائقية، قضايا ومعارك وحكايات متنوعة، بين عوالم الفن والثقافة والسياسة، وقعت كلها في مصر خلال عقود مختلفة في القرن العشرين، مثل قضية اغتيال اللورد موين، وتفاصيل حكاية "خُط الصعيد"، وأسرار نشأة الإذاعات الأهلية في مصر، ومنها إذاعة "حبشي".