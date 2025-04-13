فيديو يُظهر بُكاء نارين بيوتي في زفافها

ميرنا وليد - بيروت - انتشر مقطع فيديو لليوتيوبر السورية نارين بيوتي من حفل زفافها الذي أقيم يوم أمس السبت، وظهرت وهي تبكي من الفرح، والى جانبها عريسها رجل الأعمال السوري رامي سامو، وقد لاقى هذا الفيديو مشاهدة عالية.



وكان تداول رواد مواقع التواصل مقاطع فيديو لـ نارين بيوتي، وهي تودع منزلها وعائلتها لتذهب إلى الفندق حيث سيقام حفل زفافها على رامي سامو، وذلك ضمن أجواء مميزة وحفل مبهر.

وقد جمعت نارين بيوتي بوالدها لحظات مؤثرة، حيث بدت وهي تقبل يداه وتبكي أثناء توديعها له.

