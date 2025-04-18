شكرا لقرائتكم خبر عن نورهان منصور: مسلسل "قهوة المحطة" عمل كبير وأحمد غزي موهبة استثنائية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت الفنانة نورهان منصور، إن مسلسل "قهوة المحطة" عمل كبير ويحمل رسالة مهمة لكل الناس، معتبره أن الفنانة أحمد غزي موهبة استثنائية وسيصبح من النجوم الكبار في فترة قريبة.

أضافت نورهان منصور، في لقاء مع الإعلامية منى الشاذلي، ببرنامج "معكم" الذي يذاع عبر قناة ON، أنها تخاف من اختها رانيا لاسيما في ارتداء الملابس، لذلك تأخذ رأيها في كل شيء ترتديه.

تابعت نورهان منصور: "أنا أحب أعيش كل الحالات لغاية آخرها، حتى لو كان فيه زعل، لذلك أنا نكدية أكتر من رانيا".