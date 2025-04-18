شكرا لقرائتكم خبر عن رانيا منصور: أختلف في شخصيتي عن أختي نورهان رغم الشبه الكبير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت الفنانة رانيا منصور، إن الشبه مع اختها نورهان منصور كان قويا جدا في الصغر، لدرجة أنها عندما كانت تشاهد صورهما سويا كانت لا تعرف نفسها.

أضافت رانيا منصور، في لقاء مع الإعلامية منى الشاذلي، ببرنامج "معكم" الذي يذاع عبر قناة ON، أن الشبه بينها وبين اختها يجعل الجميع لا يفرق بينهما، وعندما شاهدها أحد المخرجين طلب منها التمثيل على اعتبار أنها رآها في "الجيم" ولكنها كانت اختها نورهان، لذلك شجعت اختها على للتمثيل.

وتابعت رانيا منصور: "لا أشعر أننا نشبه بعض رغم الشبه، لكننا مختلفين في الشخصيات، ونور كانت عصبية جدا في السابق ومتسرعة ومنظمة جدا وأنا مش منظمة، وأنا أهدى وأحصل على وقت كبير في التفكير".

وقالت اختها نورهان: "أنا عندي كارثة إن لو رانيا تعبت انا بتعب، وصحيح إن التوأم بيشعروا ببعض، ولو رانيا اختي عندها مشكلة بروح كأني أنا، ولو شفتها بتعيط أعيط، لدرجة إن الموضوع مزعج جدا أنني أعيش مشاعر مش بتاعتي ومش عارفة أعمل إيه".