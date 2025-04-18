ميرنا وليد - بيروت - أعربت الممثلة بيلا رامزي عن استيائها من الصحفيين ورفضها إجراء حوارات صحفية مؤخرًا، بسبب تكرار الأسئلة حول فارق السن بين شخصيتها "إيلي" في موسمي مسلسل The Last of Us، حيث قالت بسخرية: "نعم، كبرت وإيلي كبرت.
.. لا داعي لتفسير ذلك أو محاولة زيادة طولي!" وجاء تصريحها بالتزامن مع عرض أولى حلقات الموسم الثاني من المسلسل عبر شبكة HBO، التي أعلنت أيضًا تجديده لموسم ثالث، في وقت حصد فيه الموسم الجديد تقييمًا قويًا بنسبة 92% على موقع Rotten Tomatoes، وسط وعود من بيدرو باسكال بأحداث مشوّقة ومفاجآت غير متوقعة.
كانت هذه تفاصيل خبر بيلا رمزي تخرج عن صمتها وتفجّر غضبها على الصحفيين .. ما القصة؟ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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