شكرا لقرائتكم خبر عن كشف هوية صاحب المنزل الذي تعرض للقصف في صنعاء والان مع التفاصيل
عدن - ياسمين التهامي - كشفت مصادر محلية في صنعاء عن هوية الشخص الذي تم قصف منزله ليلة أمس في حي النهضة، والذي قيل إنه كان يشهد اجتماعًا لقيادات حوثية. وبحسب المصادر، فإن صاحب المنزل هو تاجر المخدرات والسلاح الحوثي المدعو "جرمان"، وينحدر من محافظة صعدة.
وأكدت المصادر أن النشاط الرئيسي لجرمان كان في تجارة المخدرات قبل أن ينخرط في تجارة السلاح ويصبح معروفًا في هذا المجال. ووفقًا للمصادر، فإن جرمان كان متورطًا في "قتل اليمنيين حربًا أو سلمًا بالرصاص وبالمخدرات".
ويأتي هذا الكشف بعد أن تضاربت الأنباء حول طبيعة الهدف من القصف الذي استهدف حي النهضة في صنعاء.
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