مي كساب تستكمل تصوير "نون النسوة" بعد توقفه

ميرنا وليد - بيروت - تستعد الفنانة المصرية مي كساب لاستكمال تصوير مسلسل "نون النسوة" بعد توقف دام منذ رمضان الماضي، حيث تم إنجاز نصف العمل تقريبًا قبل أن يخرج رسميًا من سباق دراما رمضان 2025 بسبب ضيق الوقت، وفق ما أعلنته مي عبر حسابها.
المسلسل يتكوّن من 15 حلقة، و هو من تأليف محمد الحناوي و إخراج إبراهيم فخر، وكانت مي قد اكتفت بالظهور كضيفة شرف في الجزء الخامس من مسلسل "المداح"، الذي شارك في بطولته عدد كبير من النجوم إلى جانب حمادة هلال.
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