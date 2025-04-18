السعودية | بدعم من مركز الملك سلمان للإغاثة مركز الأطراف الصناعية في عدن يقدم خدماته الطبية لـ 372 مستفيدًا خلال شهر مارس الماضي

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

قدّم مشروع تشغيل مركز الأطراف الصناعية وإعادة التأهيل في محافظة عدن خدماته الطبية المتنوعة لـ 372 مستفيدًا ممن فقدوا أطرافهم من أبناء الشعب اليمني الشقيق خلال شهر مارس 2025 م، بدعم من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية.

وجرى خلال المشروع تقديم 954 خدمة، وبلغت نسبة الذكور 69% ونسبة الإناث 31%، وشكلت نسبة النازحين 59% والمقيمين 41% من إجمالي المستفيدين وتوزعت الخدمات بين تصنيع وتركيب وتأهيل الأطراف الصناعية والعلاج الطبيعي والاستشارات التخصصية.

ويأتي ذلك امتدادًا للمشاريع الإنسانية التي تقدمها المملكة ممثلةً بالمركز لرفع إمكانات القطاع الصحي والمحاولة من تخفيف معاناة الشعب اليمني الشقيق.

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