شكرا لقرائتكم خبر عن بصورة مفاجئة ...أمريكي من أصول يمنية يقتحم المشهد السياسي الأمريكي "شاهد" والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - في خطوة تعكس الحضور المتنامي للجالية اليمنية في المشهد السياسي المحلي بالولايات المتحدة، أعلن مطهر فاضل، الأمريكي من أصول يمنية، ترشحه رسميًا لعضوية مجلس بلدية مدينة هامترامك بولاية ميشيغان.

وقال فاضل في منشور على صفحته بفيسبوك: “لقد قمت اليوم بتقديم أوراقي رسمياً للترشح لمجلس بلدية مدينة هامترامك”.

وتُعد مدينة هامترامك من أكثر المدن تنوعًا ثقافيًا في أمريكا، ويحظى فيها أبناء الجالية اليمنية بحضور لافت ونشط، انعكس خلال السنوات الأخيرة في تزايد مشاركتهم السياسية ومساهمتهم في الحياة العامة.

ويأتي ترشح مطهر فاضل ضمن موجة صعود ملحوظة لأبناء الجالية اليمنية في الولايات المتحدة، حيث تمكن عدد منهم من الفوز بمناصب محلية مؤثرة، من بينها عضوية المجالس البلدية ومجالس التعليم ومناصب تنفيذية في ولايات مثل ميشيغان وكاليفورنيا ونيويورك، ما يؤكد تنامي الوعي السياسي والمشاركة المدنية لدى هذه الجالية الفاعلة.

ومن الوجوه التي كرّست هذا الحضور المتصاعد، الدكتور أمير غالب حيدرة عمدة مدينة هامترامك، وهو ما مثّل علامة فارقة في تاريخ التمثيل السياسي لليمنيين في أمريكا.. وقد تم مؤخرًا تعيينه سفيرًا للولايات المتحدة لدى دولة الكويت، بعد أن طُرحت عليه ثلاثة خيارات دبلوماسية من قبل إدارة الرئيس السابق دونالد ترامب، تقديرًا لدوره البارز في حشد الأصوات لصالح ترامب في الانتخابات الرئاسية، وهو ما يعكس مدى تأثير هذه الجالية الصاعدة في تشكيل الخريطة السياسية الأمريكية.