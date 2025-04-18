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طقس السعودية.. أمطار متباينة الشدة على منطقة الباحة

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واس - الباحة 0 تبليغ

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الدمام - شريف احمد - شهِدت محافظة العقيق التابعة لمنطقة الباحة مساء الجمعة، هطول أمطارٍ متفرقة من متوسطة إلى خفيفة.
وشملت أجزاءً متفرقة من المراكز التابعة لها وعددًا من منتزهاتها، وسالت على إثرها عدد من الأودية والشعاب وارتوت الأرض.

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 أمطار متوسطة على منطقة الباحة - واس

أمطار على الباحة

كان المركز الوطني للأرصاد، أصدر تنبيهًا من هطول أمطار متوسطة على منطقة الباحة، مصحوبة برياح شديدة السرعة، وشبه انعدام في مدى الرؤية، وجريان للسيول، وتساقط البرد، وصواعق رعدية، على مدينة الباحة، ومحافظات، القرى، والمندق، وبلجرشي، وبني حسن، والعقيق، والأجزاء المجاورة لها.
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Mohamed Nasa

Mohamed Nasa

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