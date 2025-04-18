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شكرا لقرائتكم خبر عن طقس السعودية.. أمطار متباينة الشدة على منطقة الباحة والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - شهِدت محافظة العقيق التابعة لمنطقة الباحة مساء الجمعة، هطول أمطارٍ متفرقة من متوسطة إلى خفيفة.
وشملت أجزاءً متفرقة من المراكز التابعة لها وعددًا من منتزهاتها، وسالت على إثرها عدد من الأودية والشعاب وارتوت الأرض.
وشملت أجزاءً متفرقة من المراكز التابعة لها وعددًا من منتزهاتها، وسالت على إثرها عدد من الأودية والشعاب وارتوت الأرض.
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