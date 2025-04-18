شكرا لقرائتكم خبر عن بسبب غارة أمريكية...نجاة سائق من الموت بعد انقلاب سيارته على طريق صنعاء-الحديدة والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - نجا مواطن من موت محقق، عقب تعرضه لحادث مروع، بسبب غارة جوية، بالقرب منه، مساء يوم الأحد، أثناء توجهه من العاصمة صنعاء إلى محافظة الحديدة حيث مقر عمله.

وقال نشر المهندس خليل الحمري عبر صفحته الرسمية على موقع "فيسبوك" إن الحادث وقع عند الساعة 09:30 ليلًا، أثناء مروره بمنطقة بني مطر، حيث شنت الطائرات الأمريكية غارتين جويتين على أحد مصانع السواري الواقعة على الخط العام.

وتزامن وقوع الغارات مع مرور سيارته بجانب الموقع المستهدف، مما أدى إلى انقلاب المركبة بشكل عنيف.

وأضاف أن الانفجار تسبب بإصابته بجروح متعددة استدعت نقله إلى المستشفى، حيث خضع لعدة عمليات جراحية، قبل أن يغادر المستشفى بعد أيام من تلقي الرعاية الصحية.

ومنذ 15 من مارس الماضي، يشن الجيش الأمريكي غارات مكثفة على مواقع في اليمن، تابعة للمليشيات الحوثية، طالت قيادات ومنازل ومخازن أسلحة ومعسكرات.