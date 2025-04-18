أزمة صحية مفاجئة لزوج إيناس عز الدين.. وردّ مؤثر منها على مصطفى كامل

ميرنا وليد - بيروت - كشفت الممثلة المصرية إيناس عز الدين عن تفاصيل الأزمة الصحية الطارئة التي تعرّض لها زوجها، الممثل أحمد العيسوي، وكيل لجنة العمل بنقابة المهن الموسيقية، والتي استدعت نقله إلى العناية المركزة بشكل عاجل قبل أربعة أيام، بسبب ارتفاع حاد في ضغط الدم تطلّب تدخلاً طبياً سريعاً، ووجّهت إيناس رسالة شكر مؤثرة إلى نقيب الموسيقيين مصطفى كامل، مشيدة بدعمه الإنساني وتواجده المستمر معها طيلة فترة الأزمة، قائلة: "ما سبنيش لحظة وكان جنبي على طول"، مؤكدة أن موقفه ترك أثراً كبيراً في قلبها.



كما أثنت على تضامن أعضاء مجلس النقابة، ومنهم حلمي عبد الباقي، نادية مصطفى، ومنصور هندي، الذين ساندوها طوال الوقت، مشيرة إلى أنهم لم يتأخروا لحظة في تقديم الدعم المعنوي خلال واحدة من أصعب فترات حياتها، وأشارت إيناس إلى أن حالة زوجها بدأت تتحسن تدريجياً بعد تطبيق بروتوكول العلاج المناسب، ووصفت الأيام الماضية بأنها كانت "3 أيام من الرعب الحقيقي"، لكنها عبّرت عن امتنانها لتجاوز المرحلة الحرجة بسلام، مؤكدة أن زوجها ما زال يخضع للرعاية لكنه الآن في وضع مستقر.