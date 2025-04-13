شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل : جماعة الحوثي تقصف اسرائيل بالصواريخ وتل ابيب ترد "تفاصيل" والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - عاجل | القناة 12 الإسرائيلية: إغلاق مطار بن غوريون الدولي أمام عمليات الإقلاع والهبوط بعد تفعيل صفارات الإنذار عاجل | مصادر للجزيرة: سقوط شظايا صواريخ اعتراضية جنوبي مدينة الخليل في الضفة الغربية عاجل | الجيش الإسرائيلي: إطلاق صاروخ واحد من #اليمن وتم اعتراضه بنجاح

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