مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق مرتفعًا عند مستوى 11592 نقطة

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيس اليوم مرتفعًا 89.98 نقطة ليقفل عند مستوى 11592.52 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها 4.7 مليارات ريال.

وبلغت كمية الأسهم المتداولة -وفق النشرة الاقتصادية اليومية لوكالة الأنباء السعودية لسوق الأسهم السعودية- 276 مليون سهم، سجلت فيها أسهم 215 شركة ارتفاعًا في قيمتها, فيما أغلقت أسهم 34 شركة على تراجع.

وكانت أسهم شركات البحر الأحمر، والصناعات الكهربائية، ومسك، وأسترا الصناعية، وقو للاتصالات الأكثر ارتفاعًا, أما أسهم شركات صناعة الورق، ورعاية، والباحة، وأسواق عبدالله العثيم، وأسواق المزرعة الأكثر انخفاضًا في التعاملات, وتراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 10.00% و 2.73%.

وكانت أسهم شركات أمريكانا، والباحة، وباتك، وزين السعودية، والصناعات الكهربائية هي الأكثر نشاطًا بالكمية, وكانت أسهم شركات الراجحي، وأرامكو السعودية، وأمريكانا، ونايس ون، والأهلي هي الأكثر نشاطًا في القيمة.

وأغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية (نمو) اليوم مرتفعًا 216.46 نقطة ليقفل عند مستوى 29141.01 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها 27 مليون ريال, وبلغت كمية الأسهم المتداولة أكثر من مليوني سهم.

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