شكرا لقرائتكم خبر عن انخفاض أسعار العقود الآجلة للنفط..أسباب انخفاض متوسط أسعار سلة خامات أوبك والان مع تفاصيل الخبر

ذكر تقرير التطورات البترولية في الأسواق العالمية لمنظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول "أوابك "، أن متوسط أسعار سلة خامات أوبك شهد انخفاضاً في شهر مارس 2025 بنسبة 3.7% (2.8 دولار للبرميل مقارنة بشهر فبراير 2025 ، ليبلغ 74 دولار للبرميل.

وأضاف تقرير التطورات البترولية فى الأسواق العالمية الصادر خلال الشهر الجارى، أن ذلك يعزى بشكل رئيسي إلى انخفاض أسعار العقود الآجلة للنفط، وتراجع علاوات مخاطر الإمدادات وانخفاض هوامش التكرير في جميع الأسواق الرئيسية.

وتابع تقرير التطورات البترولية في الأسواق العالمية، فضلاً عن انخفاض استهلاك المصافي العالمية في ظل موسم الصيانة، وارتفاع مخزونات النفط الخام في الولايات المتحدة والمؤشرات على وفرة الإمدادات في حوض الأطلسي.