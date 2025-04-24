شكرا لقرائتكم خبر عن 14.3 % ارتفاعا في الصادرات غير البترولية السعودية خلال فبراير 2025 والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - سجلت الصادرات غير البترولية السعودية (شاملة إعادة التصدير) ارتفاعًا بنسبة 14.3% في فبراير 2025 مقارنة بالشهر ذاته من عام 2024، مدعومةً بزيادة الصادرات الوطنية غير البترولية واستمرار نشاط إعادة التصدير، الذي قفز بنسبة 45.9%.
وبحسب تقرير التجارة الدولية الصادر عن هيئة الإحصاء، تراجعت الصادرات السلعية الإجمالية بنسبة 2.6% نتيجة انخفاض الصادرات البترولية بنسبة 7.9%، ما أدى إلى تراجع مساهمتها في إجمالي الصادرات من 76.3% إلى 72.1% مقارنة بشهر فبراير 2024.
المنتجات الكيماوية تقود الصادرات غير البترولية
وتصدّرت "منتجات الصناعات الكيماوية وما يتصل بها" قائمة الصادرات غير البترولية، إذ شكلت 20.3% من إجمالي الصادرات غير البترولية، رغم انخفاضها بنسبة 3.6%. تلتها اللدائن والمطاط ومصنوعاتهما بنسبة 20%، بينما انخفضت الصادرات الأخرى بنسبة 1.7%.
وفي جانب الواردات، كانت "الآلات والمعدات الكهربائية وأجزاؤها" في الصدارة، إذ شكّلت 23.5% من إجمالي الواردات، رغم انخفاضها بنسبة 0.7%.
وجاءت بعدها "معدات النقل وأجزاؤها" بنسبة 15.4%، التي شهدت ارتفاعًا بنسبة 24.3% مقارنة بشهر فبراير 2024.
وتصدّرت الصين قائمة الواردات إلى السعودية بنسبة 24.1%، تليها الولايات المتحدة الأمريكية (7.3%) ثم الهند (6.7%).
وشكلت 10 دول في كل من جانبي التصدير والاستيراد ما نسبته 72% و64% على التوالي من إجمالي التجارة السلعية للسعودية.
وبحسب تقرير التجارة الدولية الصادر عن هيئة الإحصاء، تراجعت الصادرات السلعية الإجمالية بنسبة 2.6% نتيجة انخفاض الصادرات البترولية بنسبة 7.9%، ما أدى إلى تراجع مساهمتها في إجمالي الصادرات من 76.3% إلى 72.1% مقارنة بشهر فبراير 2024.
فائض في الميزان التجاريانخفضت الواردات بنسبة 4.0% خلال نفس الفترة، مما أسهم في ارتفاع الفائض في الميزان التجاري بنسبة 5.6%، وارتفاع نسبة الصادرات غير البترولية إلى الواردات من 34.1% إلى 41.3%.
المنتجات الكيماوية تقود الصادرات غير البترولية
وتصدّرت "منتجات الصناعات الكيماوية وما يتصل بها" قائمة الصادرات غير البترولية، إذ شكلت 20.3% من إجمالي الصادرات غير البترولية، رغم انخفاضها بنسبة 3.6%. تلتها اللدائن والمطاط ومصنوعاتهما بنسبة 20%، بينما انخفضت الصادرات الأخرى بنسبة 1.7%.
وفي جانب الواردات، كانت "الآلات والمعدات الكهربائية وأجزاؤها" في الصدارة، إذ شكّلت 23.5% من إجمالي الواردات، رغم انخفاضها بنسبة 0.7%.
وجاءت بعدها "معدات النقل وأجزاؤها" بنسبة 15.4%، التي شهدت ارتفاعًا بنسبة 24.3% مقارنة بشهر فبراير 2024.
الصين الشريك التجاري الأولحافظت الصين على صدارتها كأكبر شريك تجاري للسعودية في جانب الصادرات بنسبة 16.2% من إجمالي صادرات فبراير 2025، تلتها كوريا الجنوبية (10.1%) والإمارات العربية المتحدة (9.8%).
وتصدّرت الصين قائمة الواردات إلى السعودية بنسبة 24.1%، تليها الولايات المتحدة الأمريكية (7.3%) ثم الهند (6.7%).
وشكلت 10 دول في كل من جانبي التصدير والاستيراد ما نسبته 72% و64% على التوالي من إجمالي التجارة السلعية للسعودية.