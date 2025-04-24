شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع أسعار الذهب اليوم في السعودية.. عيار 21 يسجل 349.75 ريال والان نبدء بالتفاصيل

سعر الذهب في السعودية

سعر عيار 21

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أسعار الذهب اليوم

الدمام - شريف احمد - ارتفعت أسعار الذهب في السعودية، خلال التعاملات الصباحية، اليوم الخميس، مقارنة بآخر مستويات سجلها المعدن الأصفر.سجل سعر جرام الذهب، عيار 24، في السعودية، اليوم الخميس، 399.75 ريال، مقارنة بـ397 ريالا في إغلاق أمس.وبلغ سعر جرام الذهب، عيار 22، في السعودية، اليوم الخميس، 366.50 ريال، مقارنة بـ363.50 ريال أمس الأربعاء.ارتفع سعر جرام الذهب، عيار 21، في السعودية، اليوم الخميس، إلى: 349.75 ريال، مقارنة بـ347.25 ريال عند الإغلاق أمس.وسجل سعر جرام الذهب، عيار 18، في السعودية، اليوم الخميس، 299.75 ريال، مقابل 297.75 ريال، أمس.وبلغ سعر جرام الذهب، عيار 14، في السعودية، اليوم الخميس، 233.25 ريال، فيما بلغ سعر جرام الذهب، عيار 12، 200 ريال.وسجل سعر أوقية الذهب اليوم الخميس في السعودية، 12435.25 ريال، فيما سجل سعر الجنيه الذهب، 2798.50 ريال.