الاقتصاد

ارتفاع أسعار الذهب اليوم في السعودية.. عيار 21 يسجل 349.75 ريال

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اليوم - الدمام 0 تبليغ

ارتفاع أسعار الذهب اليوم في السعودية.. عيار 21 يسجل 349.75 ريال

شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع أسعار الذهب اليوم في .. عيار 21 يسجل 349.75 ريال والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ارتفعت أسعار الذهب في السعودية، خلال التعاملات الصباحية، اليوم الخميس، مقارنة بآخر مستويات سجلها المعدن الأصفر.

سعر الذهب في السعودية

سجل سعر جرام الذهب، عيار 24، في السعودية، اليوم الخميس، 399.75 ريال، مقارنة بـ397 ريالا في إغلاق أمس.
وبلغ سعر جرام الذهب، عيار 22، في السعودية، اليوم الخميس، 366.50 ريال، مقارنة بـ363.50 ريال أمس الأربعاء.

سعر عيار 21

ارتفع سعر جرام الذهب، عيار 21، في السعودية، اليوم الخميس، إلى: 349.75 ريال، مقارنة بـ347.25 ريال عند الإغلاق أمس.

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وسجل سعر جرام الذهب، عيار 18، في السعودية، اليوم الخميس، 299.75 ريال، مقابل 297.75 ريال، أمس.

أسعار الذهب اليوم

وبلغ سعر جرام الذهب، عيار 14، في السعودية، اليوم الخميس، 233.25 ريال، فيما بلغ سعر جرام الذهب، عيار 12، 200 ريال.
وسجل سعر أوقية الذهب اليوم الخميس في السعودية، 12435.25 ريال، فيما سجل سعر الجنيه الذهب، 2798.50 ريال.
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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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