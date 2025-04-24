شكرا لقرائتكم خبر عن زاهى حواس: اتوقع اكتمال نسب الإشغال فى الفنادق خلال افتتاح المتخف الكبير والان مع تفاصيل الخبر

أكد الدكتور زاهى حواس عالم الآثار والمصريات، أن المواطنين حول العالم يسألونه فى كل سفرياته عن موعد افتتاح المتحف المصرى الكبير وافتتاح هذا المتحف سيكون حدثا عالميا، متوقعا اكتمال نسب الإشغال فى الفنادق المحيطة بالمتحف المصرى خلال هذه الفترة.

وأضاف زاهى حواس، خلال حواره ببرنامج "مساء دى ام سي"، مع الإعلامى أسامة كمال، المذاع على قناة دى أم سى، أن العالم ينتظر بشعف افتتاح المتحف المصرى الكبير والرسالة التى تعطيها مصر للعالم أننا رغم الظروف الاقتصادية الصعب لكن بنينا المتحف المصرى الكبير باحترافية، مؤكدا أن مصر تصون آثارها ورئيس مصر وحكومته تحافظ على الآثار المصرية.

وعبر زاهى حواس، عن أمنيته إعطاء الحق والتقدير لوزير الثقافة الأسبق فاروق حسنى لأنه صاحب الفكرة، لافتا إلى أنه سيتم نقل 30 قطعة أثرية من المتحف المصرى بالتحرير إلى المتحف الكبير قبيل الافتتاح، ونقول للعالم أجمع إننا نمتلك أعظم متاحف الدنيا وعلى ارسهم المتحف الكبير ومتحف الحضارة.