شكرا لقرائتكم خبر عن تفاصيل هبوط أسعار الذهب عالميًا ومحليًا.. الجرام ينزل من 5 آلاف إلى هذا الرقم والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - شهدت أسعار الذهب العالمية تراجعًا عنيفًا خلال الساعات الماضية، حيث فقدت الأوقية نحو 220 دولارًا من قيمتها.
أسعار الذهب اليوم في مصر:
- عيار 24: 5451 جنيهًا
- عيار 21: 4770 جنيهًا
- عيار 18: 4089 جنيهًا
- عيار 14: 3180 جنيهًا
- الجنيه الذهب: 38160 جنيهًا
أسباب الهبوط:
- تصريحات الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب أثارت قلقًا واسعًا في الأسواق العالمية.
- صدور بيانات اقتصادية أمريكية أظهرت تباطؤ النشاط الاقتصادي في أبريل لأدنى مستوى له منذ 16 شهرًا.
تأثير الهبوط على السوق المحلي:
- تراجع سعر جرام الذهب عيار 21 من 5000 جنيه إلى 4770 جنيهًا، بخسارة بلغت 230 جنيهًا للجرام.
توقعات مستقبلية:
- قد يعيد الاقتصاد الأمريكي الزخم الصعودي للذهب إذا دخل في مرحلة "ركود تضخمي".
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