شكرا لقرائتكم خبر عن تفاصيل هبوط أسعار الذهب عالميًا ومحليًا.. الجرام ينزل من 5 آلاف إلى هذا الرقم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت أسعار الذهب العالمية تراجعًا عنيفًا خلال الساعات الماضية، حيث فقدت الأوقية نحو 220 دولارًا من قيمتها.

أسعار الذهب اليوم في مصر:

- عيار 24: 5451 جنيهًا

- عيار 21: 4770 جنيهًا

- عيار 18: 4089 جنيهًا

- عيار 14: 3180 جنيهًا

- الجنيه الذهب: 38160 جنيهًا

أسباب الهبوط:



- تصريحات الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب أثارت قلقًا واسعًا في الأسواق العالمية.

- صدور بيانات اقتصادية أمريكية أظهرت تباطؤ النشاط الاقتصادي في أبريل لأدنى مستوى له منذ 16 شهرًا.

تأثير الهبوط على السوق المحلي:

- تراجع سعر جرام الذهب عيار 21 من 5000 جنيه إلى 4770 جنيهًا، بخسارة بلغت 230 جنيهًا للجرام.

توقعات مستقبلية:

- قد يعيد الاقتصاد الأمريكي الزخم الصعودي للذهب إذا دخل في مرحلة "ركود تضخمي".