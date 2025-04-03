شكرا لقرائتكم خبر عن بسبب رسوم ترامب الجمركية.. الدولار يتراجع أمام اليورو والإسترليني والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تراجع الدولار يوم الأربعاء بنسبة 1% مقابل اليورو، فور إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فرض الرسوم الجمركية الجديدة على شركاء بلاده التجاريين.

وتراجع الدولار بنسبة 1,09% إلى 1,0924 مقابل اليورو عند الساعة 20,17 بتوقيت جرينتش، كما تراجع بنسبة 0,75% إلى 1,3025 مقابل الجنيه الاستراليني.

وقرابة الساعة 20,40 عوض الدولار بعضًا من خسائره ليسجل سعر صرف بلغ 1,0845 مقابل اليورو، و1,3003 مقابل الجنيه، ليعود إلى مستويات تقارب تلك التي كان يسجلها قبل خطاب ترامب.

وتأثر سعر صرف الدولار مساء الأربعاء بسبب الرسوم الجمركية الجديدة التي أعلن ترامب اعتزامه فرضها من أجل وضع حد لـ"نهب" تتعرض له الولايات المتحدة.

عامل سلبي للدولار الأمريكي

وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فرض رسوم جمركية متبادلة على دول في العالم أجمع، تنفيذًا لما توعد به باستمرار منذ حملته الانتخابية بهدف بدء "عصر ذهبي" للولايات المتحدة، غير أنها قد تتسبب في انهيار الاقتصاد العالمي.

وقال ماثيو ويلر المحلل في "فوريكس دوت كوم" في تصريح لوكالة فرانس برس، إن "الزيادة في الرسوم الجمركية كانت عاملًا سلبيًا للدولار الأمريكي" في الأسابيع الأخيرة.



ويخشى متداولون في الفوركس من أن تؤدي الرسوم الجمركية إلى "تباطؤ الاقتصاد الأمريكي"، وفقا للمحلل.

خفض أسعار الفائدة

بغية دعم الاقتصاد الأمركي، قد يسعى الاحتياطي الفيدرالي (المصرف المركزي الأميركي) إلى خفض أسعار الفائدة، ما يجعل الدولار أقل ربحية للمستثمرين، ما قد يدفعهم إلى التخلي عن هذه العملة.

وشدد ستيفن إينيس، من مجموعة "إس بي آي أسيت مانجمنت" على أن "الرسوم الجمركية بطبيعتها تضخمية وذات تداعيات سلبية على النمو"، واصفًا إياها بأنها "مزيج سام للاقتصاد الكلي".