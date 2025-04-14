شكرا لقرائتكم خبر عن 5 مواجهات قوية فى افتتاحية الجولة الـ30 بدورى المحترفين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنطلق اليوم الإثنين مباريات الجولة الثلاثين من دوري المحترفين، وسط صراع متصاعد سواء على مراكز الصعود أو في قاع الترتيب، حيث لا مجال لإهدار النقاط في هذه المرحلة من الموسم، التي تسبق خط النهاية بأسابيع قليلة.

فعلى ملعبه بالإسكندرية يستضيف راية نظيره بلدية المحلة في مواجهة صعبة لأصحاب الأرض الباحثين عن الفوز من أجل الابتعاد عن منطقة الهبوط بعد وصوله للنقطة 28 في المركز السادس عشر، بينما يدخل أبناء المحلة اللقاء بأعصاب هادئة من أجل تحسين مركزه بعد وصوله للمركز الحادى عشر برصيد 36 نقطة.

في الوقت نفسه يلتقى أسوان صاحب المركز الخامس برصيد 48 نقطة مع السويس الذى يحتل المركز الثامن عشر برصيد 25 نقطة، ويسعى أبناء زهرة الجنوب لمواصلة الانتصارات على أمل الدخول ضمن الثلاثة الكبار للعودة للممتاز من جديد، في الوقت الذى يبحث فيه أبناء الغريب عن فوز معنوي يستطيع منه الفريق الهروب مؤقتا من منطقة الخطر.

كما يواجه في نفس التوقيت كل من: لافيينا مع سبورتنج في لقاء الهروب من القاع، وبروكسى مع ديروط، وتختتم مواجهات اليوم بلقاء السكة الحديد مع القناة في السادسة مساء.