شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: جوجل تحظر 5.1 مليار إعلان العام الماضى وتزيل 1.3 مليار صفحة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت جوجل، اليوم أنها أزالت 1.8 مليار إعلان العام الماضي، بالولايات المتحدة حيث ارتبطت الانتهاكات الرئيسية بإساءة استخدام شبكات الإعلانات، وإساءة استخدام العلامات التجارية، ومطالبات الرعاية الصحية، والإعلانات المخصصة، والتضليل.

كماأعلنت جوجل أن الهند، أكبر دولة في العالم من حيث عدد السكان وثاني أكبر سوق للإنترنت بعد الصين من حيث عدد المستخدمين، شهدت تعليق 2.9 مليون حساب العام الماضي، مما يجعلها ثاني أعلى نسبة بعد الولايات المتحدة.



كما أزالت الشركة 247.4 مليون إعلان في الهند، وكانت أبرز خمسة انتهاكات للسياسات متعلقة بالخدمات المالية، وإساءة استخدام العلامات التجارية، وإساءة استخدام شبكات الإعلانات، والإعلانات المخصصة، والألعاب.



جوجل والاعلانات المضللة

ومن بين جميع حالات تعليق حسابات المعلنين، أعلنت جوجل أنها علقت 5 ملايين حساب بسبب انتهاكات متعلقة بالاحتيال.

وبشكل عام، أزالت الشركة ما يقرب من نصف مليار إعلان متعلق بالاحتيال.

كما تحققت جوجل من أكثر من 8900 معلن انتخابي جديد في عام 2024، الذي شهد توجه نصف سكان العالم إلى صناديق الاقتراع، وأزالت 10.7 مليون إعلان انتخابي.

ومع ذلك، أشار رودريجيز إلى أن حجم الإعلانات الانتخابية مقارنةً بإجمالي أعداد إعلانات جوجل كان صغيرًا نسبيًا ولن يؤثر بشكل كبير على مقاييس السلامة الخاصة بها هذا العام.

جوجل تحظر 5.1 مليار إعلان العام الماضي وتزيل 1.3 مليار صفحة

وفي المجمل، صرحت جوجل بأنها حظرت 5.1 مليار إعلان العام الماضي وأزالت 1.3 مليار صفحة.

وبالمقارنة، حظرت أكثر من 5.5 مليار إعلان واتخذت إجراءات ضد 2.1 مليار صفحة ناشر في عام 2023.

وأبلغت جوجل موقع TechCrunch أن الأعداد المتناقصة تشير إلى تحسن في جهودها الوقائية، وقالت الشركة إنه من خلال تحسين الكشف المبكر وتعليق الحسابات الضارة، يتم إنتاج عدد أقل من الإعلانات الضارة أو تصل إلى المنصة.

صرحت جوجل بأنها توفر آلية طعن تتضمن مراجعات بشرية لضمان اتخاذها "الإجراء المناسب".