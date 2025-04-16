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شكرا لقرائتكم خبر عن حكاية محمد شاهين وأسماء جلال في 4 أعمال فنية بعد رسائل الغزل بينهما والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتب محمد زكرياالأربعاء، 16 أبريل 2025 06:00 م
محمد شاهين واسماء جلال
فيلم "ان غاب القط" هو استمرار للتعاون بين محمد شاهين وأسماء جلال الفني، بعدما قدما سوياً فيلم "وش في وش" الذى تم عرضه في أغسطس 2023 وجمعتهما العديد من المشاهد في الفيلم لاسيما وأن قصتهما كانت مرتبطة ببعضهما، والفيلم جاء من بطولة محمد ممدوح، أمينة خليل، وأنوشكا، بيومى فؤاد، أحمد خالد صالح، خالد كمال، سلوى محمد على ومن تأليف وإخراج وليد الحلفاوى.
محمد شاهين وأسماء جلال اجتمعا أيضاً في مسلسل الهرشة السابعة الذى تم عرضه في شهر رمضان 2023 وشاركا في العمل إلى جانب أمينة خليل وعلى قاسم ومحمد محمود وعايدة رياض والعمل من تأليف مريم نعوم وإخراج كريم الشناوى، هذا بالإضافة إلى تعاونهما في مسرحية بعنوان "قصة حياة أمى" مع عمرو يوسف وريم مصطفى ونسرين أمين ومصطفى خاطر.
محمد شاهين مع اسماء جلال
محمد شاهين واسماء جلال
محمد شاهين واسماء جلال مع امينة خليل وعلى قاسم
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