شكرا لقرائتكم خبر عن حكاية محمد شاهين وأسماء جلال في 4 أعمال فنية بعد رسائل الغزل بينهما والان مع تفاصيل الخبر

أثار الفنان محمد شاهين الجدل بسبب منشوره المفاجئ على حسابه بموقع انستجرام والذى كشف عن حبه للفنانة أسماء جلال وموهبتها حيث كتب: "أنا بحب أسماء جلال أشطر وأحلى واحدة"، لترد عليه أسماء جلال وعلقت على منشوره: أنا اتفاجئت عامة، وأنا أوي أوي"، مما دفع الكثيرين للتساؤل حول طبيعة العلاقة بينهما.



محمد شاهين واسماء جلال

محمد شاهين وأسماء جلال تربطهما صداقة قوية جاءت من التعاون سوياً في أكثر من عمل فنى ما بين سينمائى وتلفزيونى وكذلك مسرحى، في الوقت الذى يجتمع الثنائى في فيلم جديد يتم تصويره حالياً هو "ان غاب القط" الذى يقوم ببطولته أسر ياسين ويشارك فيه أسماء جلال ومحمد شاهين وكارمن بصيبص وعلى صبحى وسماح أنور وإخراج سارة نوح.

فيلم "ان غاب القط" هو استمرار للتعاون بين محمد شاهين وأسماء جلال الفني، بعدما قدما سوياً فيلم "وش في وش" الذى تم عرضه في أغسطس 2023 وجمعتهما العديد من المشاهد في الفيلم لاسيما وأن قصتهما كانت مرتبطة ببعضهما، والفيلم جاء من بطولة محمد ممدوح، أمينة خليل، وأنوشكا، بيومى فؤاد، أحمد خالد صالح، خالد كمال، سلوى محمد على ومن تأليف وإخراج وليد الحلفاوى.

محمد شاهين وأسماء جلال اجتمعا أيضاً في مسلسل الهرشة السابعة الذى تم عرضه في شهر رمضان 2023 وشاركا في العمل إلى جانب أمينة خليل وعلى قاسم ومحمد محمود وعايدة رياض والعمل من تأليف مريم نعوم وإخراج كريم الشناوى، هذا بالإضافة إلى تعاونهما في مسرحية بعنوان "قصة حياة أمى" مع عمرو يوسف وريم مصطفى ونسرين أمين ومصطفى خاطر.



محمد شاهين مع اسماء جلال



محمد شاهين واسماء جلال