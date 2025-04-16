شكرا لقرائتكم خبر عن فيلم الصفا الثانوية بنات يتخطى إيرادات فيلم على ربيع الأخير عالماشى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حصد فيلم الصفا الثانوية بنات بطولة النجم على ربيع ما يقرب من 17 مليون جنيه في غضون اسبوعان من من طرحه في السينمات، من إخراج عمرو صلاح، وهو العمل الذى حصد المركز الثانى في إيرادات دور العرض السينمائية خلف فيلم سيكو سيكو الذى حصد أكثر من 110 مليون جنيه .

وتخطت إيرادات فيلم الصفا الثانوية بنات إيرادات آخر فيلم لعلى ربيع في السينما وهو "عالماشى" الذى حصد 13 مليونا و370 ألف جنيه في غضون 6 أسابيع في السينمات، فيلم عالماشى بطولة على ربيع، كريم عفيفى، آية سماحة، صلاح عبد الله، انتصار، عبد الله مشرف، من تأليف أحمد عبد الوهاب، وكريم سامى، وهدير الشريف، وإخراج محمد الخبيرى، ويسجل على ربيع ظهوره في موسم عيد الفطر السينمائى للعام الثانى على التوالي بعدما قدم فيلم بعد الشر العام الماضى.

فيلم الصفا ثانوية بنات يشارك فى بطولته إلى جانب على ربيع كل من: أوس أوس، بيومى فؤاد، محمد ثروت، هالة فاخر، سارة الشامي وئام مجدي، إسماعيل فرغلي، جيسكا حسام، لينا صفويا وعدد آخر من الممثلات الشباب، والفيلم من تأليف أمين جمال ووليد أبو المجد وإخراج عمرو صلاح وتدور أحداثه في إطار كوميدى ويجسد على ربيع في احداثه شاب صعيدى يحضر الى القاهرة يتعرض للعديد من المواقف الكوميدية.

