شكرا لقرائتكم خبر عن ابنة ستان لي تنفى اعتدائها على والديها.. اعرف القصة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نفت ابنة الراحل ستان لي اعتداءها الجسدي على والديها، مؤكدةً أنها "لم تلمسهما قط"، في إشارة إلى مزاعم سابقة، وفقا للتقرير الذى نشر على موقع "nme".

يُعتبر ستان لي شخصيةً بارزةً في عالم القصص المصورة، وقد اشتهر بكونه القائد الإبداعي لشركة مارفل كوميكس لعقدين من الزمن، حيث ساهم في ابتكار العديد من أشهر شخصياتها.

وفي وقت لاحق من حياته، اشتهر ستان لى بظهوره المميز في الأفلام، قبل وبعد إنشاء عالم مارفل السينمائي، وتوفي في نوفمبر 2018 عن عمر يناهز 95 عامًا.

تحدثت ابنته، جيه. سي. لي، لموقع Business Insider عن مزاعم وردت في تقرير نشرته Hollywood Reporterعام 2018، اتُهمت فيها بالاعتداء على والديها، ووصف التقرير حادثة وقعت عام 2014، زُعم فيها تورط جيه. سي. لي في مشادة جسدية مع والديها.

صرحت جيه. سي. لي لموقع Business Insider بأن التقرير " كاذب"، مضيفةً: "لم ألمس والديّ قط".

عند نشر القصة، صرّحت جيه. سي. للموقع بأنها أخذت بنصيحة المحيطين بها بعدم إنكار الاتهام علنًا وقتها، وأضافت: "هل تعتقدون أنني لم أندم على ذلك حتى اليوم؟ كلها أكاذيب".