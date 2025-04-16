شكرا لقرائتكم خبر عن تابلوهات رائعة.. مدير تصوير مسلسل وتقابل حبيب ينشر صورا جديدة من الكواليس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشر أحمد زتون مدير تصوير مسلسل وتقابل حبيب بطولة النجمة ياسمين عبد العزيز، والذى لاقى نجاحا كبيراً وقت عرضه فى رمضان، عددا من الصور من كواليس تصوير المسلسل، حيث أوضحت الصور مدى احترافية التصوير والصورة المميزة والتبلوهات المختلفة فى صور الممثلين وطريقة تصويرهم، مما أحدث رواجا كبيرا على السوشيال ميديا بعد نشر الصور لأبطال المسلسل.



صور أبطال وتقابل حبيب

تدور أحداث مسلسل وتقابل حبيب حول "ليل" سيدة ثرية تكتشف خيانة زوجها لها والزواج عليها، فتنفصل عنه، وفى نفس الوقت تخوض قصة حب شائكة، فتعيش بعد ذلك فى صراعات عاطفية، كما تكتشف العديد من الأسرار عن عائلة طليقها تجعلها تدخل فى معركة صعبة.

مسلسل وتقابل حبيب بطولة ياسمين عبد العزيز وكريم فهمى، وخالد سليم، ونيكول سابا، وأنوشكا، وبسنت شوقى، وصلاح عبد الله، حنان سليمان، رشوان توفيق، محمود ياسين جونيور، منة عرفة، بسنت أبو باشا، إنجى كيوان، بتول الحداد، كريم عبد الخالق، حمدى هيكل، ريم رأفت، وعدد آخر من الفنانين، من تأليف عمرو محمود ياسين وإخراج محمد الخبيرى وإنتاج شركة سينرجى.