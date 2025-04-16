شكرا لقرائتكم خبر عن زينة تبدأ تصوير أحدث أفلامها الشيطان شاطر بمشاركة أحمد عيد والان مع تفاصيل الخبر

بدأت النجمة زينة تصوير فيلم جديد بعنوان "الشيطان شاطر" من تأليف لؤى السيد وإخراج عثمان أبو لبن ويشاركها البطولة النجم أحمد عيد، وجارى الإعلان عن باقى الفنانين المشاركين فى البطولة، حيث صورت زينة المشاهد الأولى من الفيلم والتى جمعتها بالفنان أحمد عيد.



بدء تصوير فيلم الشيطان شاطر

وتستمر زينة فى نشاطها السينمائى فى الفترة الأخيرة، حيث عرض لها مؤخراً فيلم "الدشاش" الذى جمعها بالنجم محمد سعد بعد 16 سنة منذ تقديمها فيلم "بوشكاش" الذى تم عرضه عام 2008، ويشارك فى بطولة الفيلم باسم سمرة، نسرين طافش، نسرين أمين، محمد جمعه، وليد فواز، رشوان توفيق، محمد يوسف أوزو، عفاف مصطفى، ومن تأليف جوزيف فوزى وإخراج سامح عبد العزيز.

وتنتظر زينة عرض فيلمها "بنات الباشا" الذى انتهت من تصويره مؤخراً، والفيلم مأخوذ عن رواية لـ نورا ناجي، وسيناريو وحوار محمد هشام عبية، وإخراج ماندو العدل، ويشارك زينة بطولة الفيلم: ناهد السباعي، صابرين، أحمد مجدي، مريم الخشت، وعدد آخر من الفنانين، ويناقش الفيلم عدداً من قضايا المرأة ومعاناتها، بشكل اجتماعى.

وكانت زينة قد قدمت فى بداية العام فيلم "الإسكندرانى" تأليف أسامة أنور عكاشة وإخراج خالد يوسف وشارك فى بطولته أحمد العوضى، عصام السقا حسين فهمى، بيومى فؤاد، صلاح عبد الله، محمود حافظ، رحاب الجمل، محمد رضوان، تسنيم مطر، مجدى فكرى، وائل العونى، مايا فارس، وعدد آخر من الفنانين.