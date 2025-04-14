شكرا لقرائتكم خبر عن Minecraft يضيف 80 مليون دولار في الأسبوع الثاني ليقترب من نصف المليار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حقق فيلم الحركة والأكشن Minecraft للنجم العالمي جيسون موموا، إيرادات ضخمة خلال العطلة الأسبوعية الثانية له في سباق شباك التذاكر، وصلت إلى 80 مليون دولار بإجمالي إيرادات 153 مليون دولار محليًا و434 مليون دولار في جميع أنحاء العالم.

ووفقًا لتقرير نشرته صحيفة فاريتي، فإن فيلم Minecraft ما زال يحقق إيرادات ضخمة في السباق العالمي والمحلي، وهو من إنتاج Warner Bros حيث زادت إيراداته بنسبة 52% في الأسبوع الثاني من سباقه في شباك التذاكر.

وسبق وزعمت فتاة تدعى فالكيرا أن النجم العالمى جيسون موموا "عامل بعض أفراد الطاقم معاملة سيئة" أثناء تصوير فيلم Minecraft.

وعندما ظهرت في برنامج البث المباشر لشخص يدعى جيسون ذا وين، سئلت فالكيرا، واسمها الحقيقي راشيل ماري هوفستيتر، عن "أسوأ تجربة لها كشخصية مشهورة أو مقدمة برامج؟"

ردت هوفستيتر، "فيلم Minecraft، حيث اظهر في عدة مشاهد، وأعتقد أن جيسون موموا "سئ" بسبب مشاركتى في هذا الفيلم، لقد رأيته وهو يعامل بعض أفراد الطاقم معاملة سيئة، لقد كان الأمر مخيبا للآمال، كان ذلك بعد مشهد مكثف وصعب، بالإضافة إلى كون المشهد عاطفيًا، لذلك ربما كان لا يزال في الشخصية، لا أعرف، ولكننى فوجئت بكيفية معاملته لبعض أفراد الطاقم".