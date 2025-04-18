شكرا لقرائتكم خبر عن يحتاج لشق حنجري.. تفاصيل حالة الفنان نعيم عيسى بعد دخوله العناية المركزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعرض الفنان نعيم عيسى لأزمة صحية مفاجئة، نقل على إثرها للعناية المركزة داخل أحد المستشفيات بمدينة الإسكندرية، وكشفت ابنته سوزى نعيم عيسى عن تفاصيل حالته الصحية، حيث قالت في تصريح خاص لـ"الخليج 365": "والدى تعب يوم السبت ونقل بعدها للعناية المركزة وتم وضعه على جهاز تنفس صناعي".

وتابعت سوزي نعيم عيسي: "والدى حاليا موجود بالعناية المركزة بمستشفى في الإسكندرية، البداية كانت دور برد وتطور إلى التهاب رئوي، وطلبنا الإسعاف ونقل للمستشفى ودخل غرفة العناية المركز ووضعه على جهاز تنفس صناعي بسبب سوء الحالة".

واستكملت سوزي نعيم عيسي: "النهاردة قالوا لازم نعمله شق حنجري لمساعدته في التنفس بدلاً من خرطوم جهاز التنفس الصناعي ليتفادوا مشاكل يمكن أن يحدثها هذا الجهاز وتأثيره أيضا على الصوت".

وأضافت سوزي نعيم عيسي: "النقابة تتواصل معنا منذ دخوله المستشفى، خاصة دكتور أشرف زكي، والمخرج هشام عطوة، وللأسف الحالة غير مستقرة وحرجة، ودعواتكم له بالشفاء".