شكرا لقرائتكم خبر عن حزب العدل رافضا زيادة عدد مقاعد البرلمان: نحتاج لأداء أكثر فاعلية والان مع تفاصيل الخبر

قال النائب عبد المنعم إمام، رئيس حزب العدل، إن الحزب لا يرى أهمية لزيادة عدد مقاعد البرلمان بغرفتيه "النواب" و"الشيوخ"، مؤكدًا أن ما تحتاجه الحياة النيابية في مصر هو فاعلية أكبر وأداء أكثر كفاءة، وليس مزيدًا من الأعضاء.

وأضاف إمام في تصريح لـ"الخليج 365": "نحن بالفعل نمثل عددًا كبيرًا من النواب، حيث أن مجلس النواب يضم 596 عضوًا، بينما يتكون مجلس الشيوخ من 300 عضو".

وأشار إلى أنه أجرى مقارنة مع برلمانات دول أخرى، قائلًا: "الهند مثلًا، بعدد سكان يتجاوز مليارًا و400 مليون نسمة، يمثلها 545 نائبًا فقط.. والولايات المتحدة، التي يبلغ عدد سكانها 335 مليون نسمة، لديها 435 نائبًا.. أما إندونيسيا، التي يبلغ عدد سكانها نحو 280 مليون نسمة، فيمثلها 575 نائبًا.. وفي باكستان، عدد النواب لا يتجاوز 336 نائبًا رغم أن عدد سكانها يبلغ حوالي 242 مليون نسمة".

وتابع إمام: "هناك دول أجرت بالفعل خفض على عدد نوابها، مثل إيطاليا التي خفضت عدد النواب من 630 إلى 400 عضو في 2020، والجزائر التي قلصت عدد أعضاء البرلمان من 462 إلى 407 عضو، والمجر من 386 إلى 199 نائبًا، وحتى الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أجرى دراسة لتقليص أعضاء الجمعية الوطنية بنسبة 20%".

واعتبر رئيس حزب العدل أن زيادة عدد المقاعد ستصعب الإدارة التشغيلية للمجلس، قائلًا: "حتى الآن، يحصل كل نائب على دقيقتين فقط للكلمة، فكيف سيكون الوضع بعد الزيادة؟".

واختتم إمام حديثه قائلاً: "دستور 2014 نص على الأ يقل مجلس النواب عن 450 عضوًا حين كان عدد السكان 86 مليون نسمة، أي أن كل نائب كان يمثل حوالي 191 ألف مواطن، أما الآن، ومع وجود 107 ملايين مواطن، فإن العدد المناسب تقريبًا هو 560 نائبًا فقط.