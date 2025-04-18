كلوب "سعيد" في وظيفته الحالية رغم الشائعات حول تدريب ريال مدريد (وكيل أعماله)

الرياص - اسماء السيد - برلين : قال وكيل أعمال الالماني يورغن كلوب إن الاخير "سعيد جدا" في منصبه الحالي كمدير لعمليات كرة القدم في شركة ريد بول، على الرغم من الشائعات التي تحدثت عن إمكانية عودته الى عالم التدريب من بوابة نادي ريال مدريد الاسباني.

وأصبح مدرب ليفربول الانكليزي السابق مسؤولا عن عمليات كرة القدم في الشركة النمسوية منذ كانون الثاني/يناير الماضي، حيث كُلّف الاهتمام باستقرار الاندية المنخرطة في مشروع الشركة على غرار لايبزيغ الالماني، نيويورك ريد بولز الاميركي وبراغانتينو البرازيلي.

لكن خروج "النادي الملكي" من ربع نهائي دوري أبطال اوروبا على يد أرسنال الانكليزي هذا الاسبوع أدى الى بروز أقاويل حول اقتراب المدرب الايطالي كارلو أنشيلوتي من الرحيل في نهاية الموسم الحالي.

كما أفادت وسائل اعلام المانية أن كلوب من بين الاسماء المرشحة لقيادة العملاق الاسباني الموسم المقبل.

وردا على هذه الشائعات، أكد وكيل أعماله مارك كوسيكه بأن المدرب البالغ 57 عاما يستمتع بوظيفته الجديدة مضيفا في حديث لشبكة سكاي ألمانيا "يورغن سعيد للغاية بدوره الجديد مع ريد بول".

كما قال زولت لوف مدرب لايبزيغ الجمعة ايضا إنه "لا يستطيع أن يتخيل" انتقال كلوب إلى ريال مدريد، مضيفا أن الألماني "سعيد للغاية في وظيفته".

وأشاد لوف بتأثير كلوب، قائلا "لقد أظهر أنه قادر على لم شمل أي ناد، مجموعة من 40 أو 50 أو 60 شخصا، وأخذهم معه".

"يضيف قيمة مذهلة من خلال خبرته، نوعيته كإنسان وطاقته".

وخلال مسيرته التي استمرت 23 عاما على الصعيد التدريبي مع كل من ليفربول وبوروسيا دورتموند وماينتس الالمانيين، غادر كلوب كل نادٍ بقرار ذاتي، وهو أمر نادر في عالم التدريب.

وتابع لوف "أينما كان، إنه يبذل قصارى جهده".

وأضاف "بغض النظر عن مكانه الحالي، فإنه يبقى ويؤدي عمله على أكمل وجه. من المهم بالنسبة له أن يخرج بطريقة مثالية".