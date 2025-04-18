قداديس احتفالية في الكورة بمناسبة الجمعة العظيمة

أحيت الطوائف المسيحية في قضاء الكورة مناسبة الجمعة العظيمة، فأقيمت للمناسبة القداديس والزياحات.
ففي كنيسة مارجرجس برسا- حارة الخاصة، ترأس الكاهن جوزيف عنداري القداس الاحتفالي بحضور حشد من المؤمنين، وقد ركزت عظته على أهمية هذا اليوم بالنسبة للمسيحين لان الصلب كان لخلاص البشرية.
كما ترأس الأب موسى شاطريه رتبة دفن المسيح في كنيسة القديس نيقولاوس العجائبي في بلدة برسا بحضور المؤمنين.
وفي ختام القداس، أقيم الزياح حاملين نعش المسيح مرتلين الاناشيد الجنائزية.
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