شكرا لقرائتكم خبر عن الكنيسة تصلى صلوات البصخة المقدسة اليوم الاثنين والان مع تفاصيل الخبر

تُواصل الكنائس الأرثوذكسية، صلوات أسبوع الآلام، حيث تقام اليوم الاثنين، صلوات البصخة المقدسة التي تتخللها قراءات من الأناجيل الأربعة، ومزامير داود، ونبوات من العهد القديم، وجميعها تتناول أحداث آلام السيد المسيح.

ويُعرف يوم الاثنين من البصخة المقدسة بأنه اليوم الذي تستكمل فيه الكنيسة تأملاتها في رحلة السيد المسيح نحو الصليب، حيث تركز القراءات على المواقف التي واجهها من الكتبة والفريسيين، إلى جانب تعاليمه الأخيرة لتلاميذه.

وتُقام صلوات البصخة على مدار اليوم، مقسمة إلى خمس ساعات: الأولى، والثالثة، والسادسة، والتاسعة، والحادية عشرة، وتُختتم كل ساعة بصلوات "ثوك تي تي جوم" (لك القوة والمجد).

ويحرص الأقباط على المشاركة في هذه الصلوات بخشوع، وسط أجواء روحية مليئة بالتأمل والصوم، استعدادًا لاستقبال يوم الجمعة العظيمة وقيامة السيد المسيح المجيدة.