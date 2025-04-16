توقعات مولود برج "القوس" من السبت 12 نيسان إلى الجمعة 18 نيسان 2025

برج القوس | من السبت 12 أبريل إلى الجمعة 18 أبريل 2025

???? على الصعيد المهني:

أسبوع مليء بالحركة والفرص، وقد تتلقى دعمًا غير متوقّع من شخص يؤمن بأفكارك. تفكيرك الحر وروحك المتفائلة تجعلانك بارزًا في أي نقاش أو مشروع. فقط انتبه من التشتّت في منتصف الأسبوع، فالرغبة في فعل كل شيء قد تؤدي إلى إهمال التفاصيل.

???? على الصعيد العاطفي:

العاطفة في حالة انتعاش هذا الأسبوع. إن كنت مرتبطًا، فالعلاقة ستكون أكثر متعة ومرحًا من المعتاد، وقد تتشاركان تجربة جديدة. وإن كنت أعزب، فهناك فرصة للتعرّف على شخص مميز في مكان بعيد عن المعتاد، أو عبر السفر أو الإنترنت.

???? على الصعيد المالي:

تبدو الأوضاع المالية متوازنة إلى حد كبير، مع احتمال زيادة في الدخل أو مردود من فكرة قديمة كنت تعمل عليها. لا تغامر في استثمار غير مدروس، وركّز على الأمور الواقعية. نهاية الأسبوع مناسبة للتفكير في مشاريع طويلة المدى.

????‍♀️ على الصعيد الصحي:

طاقتك الجسدية عالية، لكن انتبه من الإرهاق الناتج عن كثرة التنقّل أو قلة النوم. مارس رياضة خفيفة تساعدك على تفريغ الطاقة الزائدة، وحاول التقليل من المنبّهات.

???? نصيحة الأسبوع:

"الحرية الحقيقية تبدأ حين تتعلّم كيف تختار ما يناسبك، لا ما يُرضي الجميع."