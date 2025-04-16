توقعات مولود برج "الميزان " من السبت 12 نيسان إلى الجمعة 18 نيسان 2025

برج الميزان | من السبت 12 أبريل إلى الجمعة 18 أبريل 2025

???? على الصعيد المهني:

تشعر هذا الأسبوع برغبة قوية في التوازن بين العمل والحياة الشخصية، وهو أمر مهم لك. قد تظهر بعض التحديات في بداية الأسبوع تتطلب دبلوماسيتك المعتادة، لكنك ستنجح في تهدئة الأجواء. آخر الأسبوع يحمل فرصة لاتفاق مهني أو تعاون مع شخص تثق به.

???? على الصعيد العاطفي:

الرومانسية حاضرة بقوة هذا الأسبوع. إن كنت في علاقة، فستشعر بالانسجام وتبادل المشاعر مع الشريك، وربما تخططا لوقت مميز معًا. أما إن كنت أعزب، فقد تنجذب لشخص يشاركك نفس الذوق أو طريقة التفكير، وتكون بداية لتواصل لطيف ومبشّر.

???? على الصعيد المالي:

الوضع المالي مستقر، لكن عليك الانتباه لبعض المصاريف الاجتماعية أو المفاجئة. حاول أن تحتفظ بجزء من المال للطوارئ، خاصة في منتصف الأسبوع. استشارة شخص تثق به في موضوع مالي ستكون فكرة جيدة.

????‍♀️ على الصعيد الصحي:

تحسّن نفسي ملحوظ هذا الأسبوع، والسبب هو شعورك بالاتزان الداخلي. خصص وقتًا للأنشطة الفنية أو الموسيقية التي تحبها، فهي تعيد لك طاقتك. انتبه فقط للجلوس الطويل أو الكسل البدني.

???? نصيحة الأسبوع:

"عندما تشعر بالسلام داخلك، ينعكس ذلك على كل من حولك."