توقعات مولود برج "العقرب " من السبت 12 نيسان إلى الجمعة 18 نيسان 2025

برج العقرب | من السبت 12 أبريل إلى الجمعة 18 أبريل 2025

???? على الصعيد المهني:

الأسبوع يحمل لك فرصًا للتقدّم وإثبات الذات، خاصة في المجالات التي تتطلب تحليلاً عميقًا أو دقة في العمل. قد تتلقى عرضًا مفاجئًا أو تطلب منك إدارة أمر حساس، فاستغلّ حدسك القوي ولا تتردد. احذر فقط من التوتر الزائد يوم الإثنين، فقد يؤثر على تركيزك.

???? على الصعيد العاطفي:

الأجواء العاطفية متقلّبة بعض الشيء. إن كنت في علاقة، فقد تظهر مسألة قديمة للسطح، فحاول أن تتعامل معها بصراحة لا بحدّة. أما إن كنت أعزب، فقد تلمح اهتمامًا من شخص لم تكن تتوقعه، لكنك ستتردد في التقرّب. استمع لقلبك ولكن لا تُغلق عقلك.

???? على الصعيد المالي:

المال يأتي ويذهب هذا الأسبوع، لذا كن حكيمًا. قد تُغريك فكرة شراء شيء غالٍ، لكن الأفضل تأجيل القرارات المالية الكبيرة. يوم الخميس مناسب للقيام بحساباتك أو مراجعة التزاماتك البنكية.

????‍♂️ على الصعيد الصحي:

طاقتك النفسية تحتاج للعناية. لا تحمّل نفسك ما لا طاقة لك به، وامنح نفسك وقتًا للراحة والهدوء. النوم الجيد والابتعاد عن الأجواء السامة سيصنعان فارقًا كبيرًا في حالتك.

???? نصيحة الأسبوع:

"قوتك الحقيقية لا تظهر في السيطرة، بل في التخلّي عن ما يؤذيك بسلام."