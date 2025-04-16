شكرا لقرائتكم خبر عن بطريرك الأقباط الكاثوليك يترأس قداس أربعاء البصخة المقدسة بعزبة النخل والان مع تفاصيل الخبر

ترأس مساء اليوم، البطريرك الأنبا إبراهيم إسحق، بطريرك الإسكندرية للأقباط الكاثوليك، صلاة ليلة الأربعاء من البصخة المقدسة، وذلك بكنيسة السيدة العذراء والأم تريزا، بعزبة النخل.

وشارك في الصلاة الأب يوحنا سعد، راعي الكنيسة، الذي رحب بالأب البطريرك، معطيًا له نبذة مختصرة عن الأنشطة الخدمية المُستحدثة بالرعية وهي: مفرح القلوب، والقديسة ريتا، وخدام الكلمة.

وألقى بطريرك الأقباط الكاثوليك تأملًا روحيًا للحاضرين، مؤكدًا أن زيارة الأب البطريرك، هو تعضيد مشترك بين المؤمنين، ورعاة الكنيسة، شاكرًا الله على فترة أسبوع الآلام المقدس.



وأكد البطريرك أن الكنيسة قامت بإعداد صلوات البصخة المقدسة، لعمل مسيرة مع المسيح في الأسبوع المقدس، متطرقًا إلى آحاد الصوم الأربعيني المقدس، ومعناهم، مشيرًا إلى أناجيل بصخة اليوم (ليلة الأربعاء)، داعيًا الجميع إلى استقبال كلمة الله، وحكمته، لكي يكونوا شهودًا على رحمته، ومحبته دائمًا.