توقعات مولود برج "السرطان" من السبت 12 نيسان إلى الجمعة 18 نيسان 2025

برج السرطان | من السبت 12 أبريل إلى الجمعة 18 أبريل 2025

???? على الصعيد المهني:

تشعر هذا الأسبوع بحاجة للاستقرار والابتعاد عن الضغوط. رغم ذلك، قد تُطلب منك بعض المهام المفاجئة في العمل. تعاملك الهادئ والراقي سيكسبك الاحترام، لكن احرص على أن تقول "لا" عندما تشعر بأن الحمل زائد عن طاقتك. قد تحمل نهاية الأسبوع فرصة لتسوية خلاف مهني أو لتقوية علاقتك بزميل.

???? على الصعيد العاطفي:

العاطفة تلعب دورًا كبيرًا هذا الأسبوع، ومشاعرك ستكون أقوى من المعتاد. إن كنت مرتبطًا، فحاول أن تكون صريحًا وحنونًا مع الشريك، لأن التفاهم سيفتح أبوابًا جديدة في العلاقة. وإن كنت أعزب، فهناك احتمال كبير أن يظهر شخص يهتم بك بالفعل، فكن منفتحًا للتجربة.

???? على الصعيد المالي:

الوضع المالي مستقر لكنه يتطلب بعض الانتباه. لا تغريك العروض أو التخفيضات، وركّز على احتياجاتك الأساسية. قد تنفق مبلغًا على أمر له علاقة بالمنزل أو أحد أفراد العائلة، لكنه سيكون في محله.

????‍♂️ على الصعيد الصحي:

مزاجك يؤثر على صحتك الجسدية، لذا حاول أن تهتم بنفسيتك أولًا. احرص على النوم الجيد، وتناول ما يغذيك لا ما يُرضي مزاجك فقط. الماء والمشي هما سلاحك هذا الأسبوع.

???? نصيحة الأسبوع:

"لا تسمح لتقلباتك الداخلية أن تُعكّر صفو عالمك الخارجي."