شكرا لقرائتكم خبر عن بروتوكول تعاون بين المركز القومي للبحوث ومعهد التخطيط القومى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وقع اليوم الدكتور ممدوح معوض – رئيس المركز القومى للبحوث بروتوكول تعاون مع الدكتور أشرف العربى – رئيس معهد التخطيط القومى وذلك اليوم الثلاثاء الموافق 15 أبريل فى مقر المعهد، وذلك اتفاقا مع سياسة المركز القومى للبحوث فى دعم العلاقات العلمية مع كافة المؤسسات والهيئات والمعاهد البحثية.

يهدف البروتوكول إلى التعاون فى مجالات عديدة من أهمها

- إعداد البحوث والدراسات المشتركة.

- التعاون المشترك فى تنفيذ البرامج التدريبية.

- تقديم الاستشارات فى مختلف المجالات ذات الاهتمام المشترك.

وقد أكد د.معوض على أن البروتوكول سيشمل أيضا عقد ورش عمل ومؤتمرات وندوات تتفق مع رؤية الطرفين،وأيضا تبادل المطبوعات والتقارير والدوريات والنشرات الصادرة عن كليهما. كما سيتاح حضور الفعاليات والمؤتمرات والأنشطة المختلفة ذات الاهتمام المشترك.

وذكر الدكتور أشرف العربى أن معهد التخطيط القومى من المؤسسات الرائدة في مجال التخطيط والتنمية في مصر والوطن العربي وأفريقيا وتتمثل أغراضه في إعداد البحوث والدراسات المتعلقة بإعداد الخطط التنموية للدولة ووسائل تنفيذها، ودراسة الأسس والأساليب العلمية للتخطيط والتنمية، وذلك بهدف تزويد متخذي القرارات وصانعي السياسات على كافة المستويات بالرؤى والبدائل الاستراتيجية، ونشر الوعي والمعرفة بقضايا التخطيط والتنمية وأسسها العلمية والتطبيقية.