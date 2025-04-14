شكرا لقرائتكم خبر عن مدير الصحة العالمية يدين قصف الاحتلال المستشفى المعمداني في غزة والان نبدء بالتفاصيل

وفاة طفل

المملكة تدين الجريمة

الدمام - شريف احمد - أدان المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس تيدروس دهانوم قوات الاحتلال الإسرائيلي لقصفها المستشفى المعمداني في قطاع غزة، ودعا إلى حماية مرافق الرعاية الصحية.وكتب تيدروس على موقع إكس يوم الأحد نقلًا عن مدير المستشفى، إن الغارة تسببت في تدمير غرفة الطوارئ والمختبر وأجهزة الأشعة السينية والصيدلية.وأضاف أنه جرى نقل 50 مريضًا إلى مستشفيات أخرى، ولكن المسؤولين لم يتمكنوا من نقل 40 مريضًا في حالة حرجة، وأن المستشفى لا يمكنه قبول مرضى جدد دون إصلاحات.وأشار تيدروس إلى أن مدير المستشفى الأهلي قال إن طفلًا توفي بسبب توقف علاجه.وأضاف: "المستشفيات محمية بموجب القانون الإنساني الدولي، يجب أن تتوقف الهجمات على مرافق الرعاية الصحية".كما دعا المدير العام لمنظمة الصحة العالمية كيان الاحتلال الإسرائيلي إلى التوقف عن منع إدخال شحنات المساعدات إلى قطاع غزة، والمستمر منذ بداية مارس الماضي.

أدانت المملكة العربية السعودية بأشد العبارات، الجريمة الشنيعة التي ارتكبتها قوات الاحتلال الإسرائيلي بقصفها المستشفى المعمداني في قطاع غزة.

وأعربت وزارة الخارجية عن إدانة المملكة بأشد العبارات الجريمة الشنيعة التي ارتكبتها قوات الاحتلال الإسرائيلي بقصفها المستشفى المعمداني في قطاع غزة.

وجددت رفضها القاطع لهذا الاعتداء الذي يعد انتهاكًا صارخًا لكل القوانين والأعراف الدولية بما فيها القانون الدولي الإنساني.

وطالبت المملكة المجتمع الدولي للاضطلاع بمسؤوليته تجاه وقف الانتهاكات المتكررة ضد المدنيين، محذرةً من انهيار النظام الصحي في غزة جراء استمرار الاحتلال الإسرائيلي انتهاكاته المستمرة للقوانين والأعراف الدولية كافة.